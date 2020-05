PiS kusi posłów opozycji. “Takie praktyki mają miejsce prawie że na co dzień”. W poniedziałek trzy połączone komisje zarekomendowały Senatowi odrzucenie w całości ustawy o wyborach korespondencyjnych. Ostateczne głosowanie w izbie wyższej zaplanowane jest na środę, a decydujące o losach ustawy w Sejmie – na czwartek. Prawo i Sprawiedliwość boi się przegranej i próbuje przeciągnąć posłów opozycji na swoją stronę. W parlamencie ważą się losy ustawy wprowadzającej wybory korespondencyjne. Dlatego wszyscy – od liderów opozycji, przez Jarosława Kaczyńskiego, po Jarosława Gowina – liczą głosy. Prawo i Sprawiedliwość z ludźmi Zbigniewa Ziobry ma w Sejmie 217 głosów – za mało, by przegłosować Senat. Cała opozycja ma głosów 225, czyli też za mało, by wygrać głosowanie. Decydujący głos będzie miało osiemnastu przedstawicieli partii Porozumienia Jarosława Gowina. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

