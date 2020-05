“Polityk musi być wojownikiem”. Gowin zdradził, czy boi się Kaczyńskiego. Panie premierze, pan się nie boi prezesa Jarosława Kaczyńskiego? – zapytał Jarosława Gowina Jakub Szczepański, dziennikarz Interii. Lider Porozumienia udzielił stanowczej odpowiedzi. – Boję się tylko własnego sumienia i pana Boga – zaznaczył Gowin i dodał, że jego polityczne decyzje mają “służyć Polsce”: – Jeśli chodzi o termin wyborów prezydenckich, jestem przekonany, że tak właśnie jest. Dziennikarz przypomniał liderowi Porozumienia, że jest on pierwszym politykiem, który “sprzeciwił się woli” Kaczyńskiego. Nie patrzę na to w tych kategoriach. Od samego początku istnienia Zjednoczonej Prawicy, w wielu sprawach, toczą się ożywione dyskusje. Rozmowa nad terminem wyborów, sposobami walki o zdrowie i życie Polaków oraz odmrażanie gospodarki, ma charakter tak fundamentalny, że doprowadziła do istotnej różnicy zdań. Wierzę jednak w kompromis – mówił. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

