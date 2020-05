Polska wśród czterech państw UE, w których epidemia nie słabnie W większości krajów Unii Europejskiej koronawirus jest w odwrocie, ale Polska jest jednym z czterech we Wspólnocie, w których pandemia nie słabnie – wynika z wypowiedzi dyrektor Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Andrei Ammon. Bułgaria jest jedynym krajem unijnym, w którym rozprzestrzenianie koronawirusa nadal przybiera na sile. Ammon powiedziała w poniedziałek europosłom z komisji środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności Parlamentu Europejskiego, w większości krajów Unii Europejskiej pandemia jest w odwrocie. Biorąc pod uwagę kraje Unii Europejskiej i Wielką Brytanię, COVID-19 przybiera na sile jedynie w Bułgarii. W czterech krajach: w Polsce, Szwecji, Rumunii i Wielkiej Brytanii utrzymuje się na stabilnym poziomie. Ammon zwróciła uwagę, że przez kolejne dwa tygodnie począwszy od 8 kwietnia “działania niefarmaceutyczne”, podejmowane przez poszczególne kraje, doprowadziły do zmniejszenia transmisji wirusa o 45 proc. – W większości państw Unii Europejskiej mamy spadek (nowych zarejestrowanych zakażeń – red.) Tylko jedno państwo ma wciąż zwiększającą się liczbę (wykrytych przypadków infekcji SARS-CoV-2 -red.). Są cztery państwa, gdzie nie ma znaczącej różnicy – poinformowała Ammon eurodeputowanych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.