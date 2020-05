Pomoc rządowa przedłużona, co odwołano w Toronto i inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (15 maja)

Oto najnowsze informacje z 15 maja:

Kanada – (14 maja – 72 401)

źródło

• Air Canada planuje zwolnić co najmniej 20 000 pracowników – Więcej o zwolnieniach.

• Burmistrz John Tory ogłosił, że festiwale, parady i wydarzenia w Toronto tego lata zostaną odwołane, między innymi Taste of Danforth, Beaches Jazz Festival, Honda Indy, Taste of Manila, Toronto Chinatown Festival, a także obchody Canada Day. Miasto Toronto przedłużyło odwołanie dużych festiwali i imprez prowadzonych przez miasto i takich, na które wymagane są zezwolenia władz miejskich z udziałem ponad 250 osób do 31 lipca, a z udziałem 25 000 lub więcej do 31 sierpnia. Profesjonalne wydarzenia sportowe nie są uwzględnione w tych decyzjach.

Obozy letnie, na które zawsze liczy wielu rodziców, oraz programy rekreacyjne są również odwołane. Rodziny otrzymają zwroty opłat już wkrótce.

• Burmistrz Tory poinformował o rozmowach między rządem Ontario a rządem federalnym, aby pomóc miastom i gminom finansowo – osiągnięto „ogromny postęp”, ponieważ burmistrzowie skłonili premiera Forda do rozmów z rządem federalnym. Tory powiedział, że ma nadzieję, że oba rządy wkrótce ogłoszą jakąś formę pomocy dla miast.

• Rodzice w Kolumbii Brytyjskiej będą mieli możliwość posłania dzieci do szkół w niepełnym wymiarze godzin w czerwcu. Rząd twierdzi, że jego celem jest powrót dzieci do szkół w pełnym wymiarze godzin we wrześniu, jeśli będzie to bezpieczne.

• Premier Justin Trudeau zapowiedział, że federalny program dotowania płac pracowników firm dotkniętych COVID-19 zostanie przedłużony co najmniej do końca sierpnia. Miał wygasnąć w pierwszym tygodniu czerwca. Trudeau zapowiedział również, że rząd dokona zmian w programie, w tym zmiany progu, o jaki musiałyby spaść przychody kwalifikujących się firm, aby zapewnić pracodawcom dostęp do pomocy, gdy ich działalność zacznie się ponownie. Dotacja obejmuje 75 procent wynagrodzeń dla pracodawców, którzy odnotowali gwałtowny spadek dochodów, odkąd pandemia koronawirusa dotknęła Kanadę w marcu, do 847 dol. na pracownika tygodniowo.

• Premier Trudeau ogłosił 450 milionów dolarów wsparcia dla uniwersytetów i instytutów badań zdrowotnych, aby naukowcy mogli pracować i aby powstrzymać laboratoria przed zamknięciem. Badania niezwiązane z koronawirusem zostały wstrzymane w połowie marca, w tym badania kliniczne i badania nad rakiem, udarami i innymi chorobami. Instytuty ostrzegły, że znaczna część funduszy, na których polegano dla finansowania tych badań – w tym darowizny na cele charytatywne, dotacje fundacji i umowy na badania kliniczne z firmami farmaceutycznymi – zniknęła.

NA ŚWIECIE:

Stan na godz. 19.32:

Porównanie ze stanem z wczoraj:

Wzrost liczby potwierdzonych przypadków o 97 231.

Wzrost liczby zgonów 4993.

