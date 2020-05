Pozwy sądowe dotyczące domów opieki społecznej Liczba ofiar COVID-19 w kanadyjskich domach opieki powoduje wzrost liczby proponowanych pozwów zbiorowych. Trwający globalny kryzys zdrowotny, który nieproporcjonalnie dotknął osoby starsze, stanowi wyjątkowe i bezprecedensowe tło dla takich pozwów, które pojawiły się w Ontario i Quebecu w ostatnich tygodniach, twierdzą eksperci. Chociaż domów opieki nie można obwiniać za pandemię, można je pociągnąć do odpowiedzialności za niepotrzebne i możliwe do uniknięcia zgony, powiedział Michael Smitiuch, prawnik z Toronto, który wcześniej prowadził udany proces o zaniedbania w domach dla seniorów w Brampton, Ont. „Kryzys taki jak ten nie daje domom spokojnej starości prawa do zaniedbywania osób starszych”- powiedział. Smitiuch powiedział, że sądy prawdopodobnie sprawdzą wytyczne wydane przez Światową Organizację Zdrowia i inne podobne organy w celu ustalenia, czy oskarżeni dopuścili się zaniedbania. Atak koronawirusa spustoszył prywatne i zarządzane przez rząd domy seniorów, szczególnie w dwóch największych prowincjach Kanady, powodując znaczną część z ponad 3000 zgonów w tym kraju. Zasady i standardy dotyczące domów opieki zmieniły się szybko, gdy urzędnicy służby zdrowia zareagowali na kryzys, a kilka prowincji wprowadziło zakaz pracy pracowników w więcej niż jednej placówce. Wiele planowanych pozwów zbiorowych dotyczy zaniedbań ze strony władz lub osób prowadzących domy opieki w postępowaniu w czasach pandemii. W Quebecu, syn 94-letniej kobiety, która zmarła na COVID-19 w jednym z najbardziej zagrożonych zakładów w prowincji, złożył pozew zbiorowy przeciwko rządowej CHSLD Ste-Dorothee. Tymczasem kancelaria prawna w Toronto powiadomiła rząd prowincji o proponowanym postępowaniu sądowym w imieniu wszystkich mieszkańców Ontario w domach opieki długoterminowej. Twierdzi, że niepowodzenia prowincji w nadzorowaniu obiektów doprowadziły do ​​powszechnej, możliwej do uniknięcia fali zachorowań i zgonów podczas pandemii. Kolejny taki proces wytoczony przez dwóch mężczyzn z Ontario, których matki zmarły z powodu COVID-19, dotyczy prywatnej firmy zajmującej się domami opieki. Żadna ze spraw nie została dotychczas uznana za pozew zbiorowy, a ich roszczenia nie zostały zbadane w sądzie. Joanna Wójcik

Joanna Wójcik

