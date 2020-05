“Precz z Dudą i Kaczyńskim”. Poznaniacy nie wytrzymali i wyszli na ulicę pomimo zakazu. W piątek na placu Wolności w Poznaniu odbyła się spora manifestacja. Mieszkańcy miasta wyszli na ulicę, mimo zakazu dotyczącego zgromadzeń w czasie epidemii koronawirusa. “Karty wyborcze do spamu” – można było przeczytać wśród transparentów. Uczestnicy w ten sposób wyrażali swoje niezadowolenie związane z działaniami rządu Prawa i Sprawiedliwości. Organizatorami akcji byli członkowie “Dla Rzeczypospolitej”. Na facebookowej stronie wydarzenia można było przeczytać, że inicjatorzy mają dość obecnej partii rządzącej. “Okres pandemii w Polsce pokazał prawdziwe oblicze władzy, która pisze ustawy pod swoimi stołkami, mając za nic obywateli w tym kraju oraz nie liczy się z ich zdaniem. Nie chcemy takiego rządu” – napisano. W manifestacji, która odbyła się w piątek w samo południe, udział wzięło ponad sto osób. Protestujący zachowali dwumetrową odległość i mieli na sobie założone także maski ochronne. “Precz z Dudą i Kaczyńskim” – taki napis można było zobaczyć wśród transparentów. Mieszkańcy Poznania nie zgadzają się na to, aby przeprowadzić 10 maja wybory prezydenckie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.