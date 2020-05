Premier zdecydował ws. kwarantanny pracowników transgranicznych Pracownicy i uczniowie transgraniczni w Niemczech, na Litwie, na Słowacji i w Republice Czeskiej będą mogli już po majówce wrócić do pracy i nauki. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że nie będą musieli przechodzić oni kwarantanny. Podkreślił jednak, że to “spacer po linie”, gdyż wciąż trwa epidemia. Polacy są największą grupą pracowników transgranicznych w całej Unii Europejskiej. Głównie dojeżdżają do pracy we wschodnich landach Niemiec, ale także na Litwę, Słowację czy do Czech. Decyzja o zamknięciu granic z powodu pandemii dla wielu z nich oznaczała dramatyczne w skutkach decyzje, jak strata pracy czy brak zarobków. To właśnie dla nich Mateusz Morawiecki miał w czwartek dobrą wiadomość. kwarantanny. Po analizach epidemiologicznych i we współpracy z rządami wspomnianych krajów oraz po konsultacjach z samorządami podjęliśmy wspólnie tę ważną decyzję, na którą czekali pracownicy transgraniczni i ich rodziny” – ogłosił premier na Facebooku. “Od dnia 4 maja [pracownicy i uczniowie transgraniczni – red.]będą mogli wrócić do pracy i nauki. Nie będą musieli przechodzić obowiązkowej, 14-dniowej. Po analizach epidemiologicznych i we współpracy z rządami wspomnianych krajów oraz po konsultacjach z samorządami podjęliśmy wspólnie tę ważną decyzję, na którą czekali pracownicy transgraniczni i ich rodziny” – ogłosił premier na Facebooku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

