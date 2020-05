Prezydent przyznał Ordery Orła Białego Andrzej Duda, w dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, odznaczył najwyższym odznaczenie państwowym Rzeczpospolitej Polskiej historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego oraz onkologa prof. Andrzeja Kułakowskiego. Swoją obecnością i tym, za co otrzymujecie najważniejszy order, pokazujecie że “jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy” – mówił prezydent do odznaczonych Orderem Orła Białego. Prezydent zaznaczył, że w dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, gdy zwyczajowo wręczane są najważniejsze polskie odznaczenia – “w tym roku mamy bardzo skromną uroczystość, nie ma tak wielu zgromadzonych, tak wielu przyjaciół, współpracowników w takie liczbie, w jakiej byliby, gdyby nie szczególne okoliczności”. – Pomimo tego trudnego okresu, w jakim się znaleźliśmy, nie tylko trwa ojczyzna, nie tylko trwa naród, ale przede wszystkim panowie swoją obecnością tutaj i tym, za co otrzymujecie ten liczący sobie ponad 300 lat wspaniały polski order, najważniejszy, pokazujecie, że “jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. To można powiedzieć w jakimś sensie czyniliście obydwaj swoim życiem, swoją służbą – mówił prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

