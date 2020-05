Prof. Simon: nie mamy w Polsce 12 tys. zakażonych, tylko jakieś 40–50 tys. Prof. Krzysztof Simon, zauważa, że w Polsce spłaszczona została linia przebiegu pandemii. Zauważa jednak, że przeprowadzanych jest za mało testów. – Ja nie wiem dokładnie, ile osób jest zakażonych w tym kraju, bo wykonaliśmy tylko tyle testów, że jesteśmy na dnie tabelki krajów europejskich i nie tylko europejskich, jesteśmy trochę powyżej krajów afrykańskich – mówi lekarz w rozmowie z “Gazetą Wyborczą”. ‹ wróć Prof. Simon uważa, że jesteśmy krajem, w którym przeprowadza się za mało testów. Zwraca uwagę, że ludzie są wysyłani na kwarantanne, ale nie przeprowadza się u nich testów na obecność koronawirusa. – Jeśli przyjmą państwo, że jedna piąta jest jawna klinicznie, o niej wiemy i ją testujemy, to cztery piąte zakażonych chodzi gdzieś między nami, ale nie ma testu. Czyli nie mamy w Polsce 12 tys. zakażonych, tylko jakieś 40–50 tys. Czyli kilkadziesiąt tysięcy zakażonych szerzy wirusa – szacuje ordynator w szpitalu zakaźnym we Wrocławiu. Lekarz odniósł się także do obowiązku noszenia maseczek. – Podstawową zasadą postępowania jest dystans między osobami zdrowymi albo zakażonymi. Jak wspomnieliśmy, często nie wiemy, kto jest zakażony. Dlatego że jeśli dwie osoby noszą maski, to szansa, że przy bliższej rozmowie jedna drugą zakazi, jest prawie znikoma, choć zawsze jest. Jeżeli zaś obydwie osoby nie noszą maseczek, to ryzyko gwałtownie wzrasta – uważa prof. Simon. Dodaje jednak, że absurdem jest noszenie maseczek podczas biegania w lesie, czy jazdy na rowerze. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

