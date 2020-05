Prof. Tomasz Nałęcz: Ten maj to Westerplatte Gowina Przyznam, że od 5 lat wręcz niechętnie myślę o tej dacie, bo wiem, że znowu będę musiał oglądać człowieka, który jest prezydentem Rzeczpospolitej, który będzie mówił piękne i wzniosłe słowa rażąco sprzeczne z praktyką jego działania. Pewnie znowu usłyszymy o jedności, oddaniu ojczyźnie, patriotyzmie, a widzimy, jak to na co dzień wygląda – łamanie konstytucji – mówi nam prof. Tomasz Nałęcz, historyk i były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego. – Niejedną taką dyktaturę potrafię opisać i wiem jedno – to się prędzej czy później zawali, a im dłużej to będzie trwało, tym większy będzie upadek i większa nicość. Dzisiaj bez większego niebezpieczeństwa pomyłki można powiedzieć, że Andrzej Duda zapisuje się nie złotymi zgłoskami czy nawet pastelowymi kolorami, tylko ciemną barwą – dodaje JUSTYNA KOĆ: Zamiast na wyjazdach majówkowych wiele osób siedzi w domach, zastanawiamy się, co z wyborami, mamy poważny kryzys polityczny i szalejącą pandemię, a w tle święto Konstytucji 3 maja. Mrożek by lepiej nie wymyślił… TOMASZ NAŁĘCZ: Jedno zastrzeżenie – nie wybory absorbują moje myśli, tylko zaraza, pandemia. Jestem w grupie ryzyka, bo skończyłem 70 lat, moja żona jest jeszcze w gorszej sytuacji, bo jest poważnie chora i dla niej zarażenie koronawirusem praktycznie oznacza wyrok. Nie w głowie nam głosowanie, a sam pomysł, że ktoś może nas dodatkowo narazić na niebezpieczeństwo, bo nie chce skorzystać z konstytucyjnego rozwiązania przesunięcia wyborów, jest trudny do zaakceptowania. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

