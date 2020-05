Protest przeciwko Morawieckiemu w Cieszynie: „Precz z Kaczyńskim” Ponad 100 pracowników transgranicznych i pracodawców protestowało w niedzielę w Cieszynie i Czeskim Cieszynie przeciwko rządom Mateusza Morawieckiego. Uważają, że „tarcza antykryzysowa jest dziurawa jak durszlak”, a rząd powinien odpowiedzieć za błędne decyzje, których ofiarami stali się Polacy pracujący w Czechach Koszmar pracowników transgranicznych, czyli Polaków, którzy mieszkają w Polsce na terenach przygranicznych i każdego dnia jeżdżą do swojej pracy np. w Niemczech czy w Czechach trwa już ponad miesiąc. 27 marca rząd zamknął im możliwość regularnego dojazdu do pracy. Po powrocie do Polski czekała ich 14-dniowa kwarantanna. To rozwiązanie szczególnie mocno uderzyło w Polaków mieszkających przy granicy z Niemcami i Czechami. Ci ostatni jako pierwsi się zorganizowali i słali protesty do premiera Morawieckiego. Bez skutku. Tydzień temu Polacy pracujący w Niemczech i Czechach wyszli na ulicę. Jeden z największych protestów odbył się wtedy w Cieszynie na granicy polsko-czeskiej, gdzie w szczytowym okresie w manifestacji szło nawet tysiąc osób: WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

