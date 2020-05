Przed wyborami rząd otwiera Polskę. Porównujemy z innymi – niebezpiecznie wcześnie. Wciąż rośnie liczba ofiar śmiertelnych, nie spada ani liczba nowych, ani aktywnych przypadków, współczynnik R jest wyższy niż 1.0. Porównujemy Polskę z Włochami, Hiszpanią, Austrią, Czechami i Niemcami i wychodzi czarno-na białym, że na otwieranie gospodarki jest za wcześnie. Czai się podejrzenie, że to otwarcie wyborcze. Rząd może zepsuć to, co osiągnął Ostatni dzień kwietnia przyniósł 237 nowych zakażeń i 20 ofiar śmiertelnych (już 5 proc. stwierdzonych zakażeń – ten wskaźnik rośnie i tak będzie nadal). Liczba ozdrowieńców wzrosła o 211, zbliżając się do liczby nowych zachorowań, ale wciąż nie przekraczając jej. Stan rzeczy wyglądał wieczorem w Polsce tak: zakażonych od początku epidemii 12 877;

z tego zmarły 644 osoby;

wyzdrowiało 3 236 osób;

choruje 8 997, z tego hospitalizowanych jest 3 012 osób, a stan 160 (wg rzadko aktualizowanych danych na worldometer) jest ciężki lub krytyczny. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.