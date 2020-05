Przedszkole chce wiedzieć, którzy rodzice walczą z COVID-19 Jedno z łódzkich przedszkoli wysłało rodzicom ankietę, w której pyta m.in. o to, czy rodzice “pracują w służbie zdrowia, służbach mundurowych lub placówce, która pomaga w walce z pandemią”. – Zmroziło mnie. Wygląda to jak próba dyskryminacji – mówią przedstawiciele pogotowia, którzy skontaktowali się z naszą redakcją. Urzędnicy tłumaczą, że najpewniej wcale nie chodziło o dyskryminację, tylko ustalenie, które dzieci powinny być przyjmowane w pierwszej kolejności. W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnym etapie luzowania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Wskazał, że od środy 6 maja otwarte mogą być żłobki i przedszkola. To na samorządy spadła odpowiedzialność za to, żeby dzieci mogły przebywać w placówkach w warunkach reżimu sanitarnego. Urzędnicy z Łodzi rozpoczęli od sprawdzenia, ilu rodziców w ogóle jest zainteresowanych tym, aby ich dziecko wróciło do placówki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.