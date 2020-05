 Imigracja – kto zyskał, a kto stracił na pandemii? Przyszłość imigracji do Kanady

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Wprawdzie nikt z nas nie ma kryształowej kuli, ale pomimo tego jesteśmy w stanie przewidzieć, że imigracja do Kanady się nagle nie zakończy. Wprawdzie pandemia ma ogromny wpływ na wszystkie kraje świata, ale właśnie dlatego Kanada będzie przyjmowała imigrantów – aby zminimalizować szkody, ajkie dokonały się w gospodarce, wszędzie. Pandemia, według badań naukowych, nie ma tak bardzo dużego wpływu na trendy demograficzne Kanady, więc dlatego również podejście do imigracji się nie zmieni. Do tej pory Kanada przyjmowała rocznie około 300 tysięcy nowych imigrantów. Kanada polegała na przyroście ludności poprzez imigrację i tak będzie dalej – minister Imigracji potwierdził to w swojej sesji odpowiedzi na pytania na początku maja.

Jednakże pandemia przyczyniła się do tego, że podania imigracyjne rozpatrywane są o wiele wolniej – urzędnicy pracują z domu, co przyczynia się do mniejszej niż zwykle wydajności z wiadomych przyczyn: nagle, z dnia na dzień, trzeba było wprowadzić innowacje, ponieważ dotychczasowe metody w dobie pandemii stały się niemożliwe. Spowolniło to, na przykład, otrzymywanie pobytu stałego przez wieku kandydatów, którzy w innych okolicznościach już by pobyt stały otrzymali. Jednakże też dzięki pandemii inne kategorie – np. pracownicy zagraniczni – zyskały. Zyskały w tym sensie, że wprowadzono ulepszony system przydzielania prawa do pracy w tempie iście ekspresowym, co było nie do pomyślenia przed pandemią.

Jeżeli chodzi o to, kto jeszcze zyskał, to na pewno są to międzynarodowi studenci. Do tej pory nie mogli oni studiować online (oprócz ewentualnie ostatniego semestru), natomiast teraz – mogą. Mogą nawet przebywać poza Kanadą i studiować online! Mogą pracować o wiele więcej niż gdy nie było pandemii – zwłaszcza, jeżeli ją pracownikami tzw. front line. A jak ma się sytuacja z osobami odwiedzającymi Kanadę? Podobnie: jeżeli odwiedzający zmuszeni są zostać dłużej, to będzie im na tej podstawie przedłużona autoryzacja na pozostanie (nie radzę pozostawać bez pozwolenia – bo takie też telefony czy e-maile otrzymuję).

Zyskali też ci, którzy w przeciwnym wypadku byliby wydaleni z Kanady. Ponieważ jest to w tym momencie ryzyko podróżowania gdziekolwiek na świecie – Kanada wstrzymała też deportacje i wydalania aż do odwołania.

Niestety, również z powodu pandemii do odwołania zatrzymany (zamrożony) został i tak już kontrowersyjny przez ostatnie lata program sponsorowania do Kanady rodziców i dziadków.

Obecna pandemia jest najbardziej poważnym kryzysem światowym od czasu II wojny: nadzwyczajne środki zostały wprowadzone z dnia na dzień, życie wielu milionów ludzi odwróciło się do góry nogami – także praktycznie z dnia na dzień. Jednakże, jak wspomniałam na początku – imigracja jest Kanadzie także nadzwyczajnie i najzwyczajniej potrzebna. Dlatego możemy się spodziewać i to w całkiem niedalekiej przyszłości (o ile moja „kryształowa kula” czyli wiedza na ten temat, działa) zmian w dotychczasowych taktykach odnośnie imigracji. Myślę, że jeszcze jest za wcześnie, aby zgadywać, jaką drogą pójdzie rząd (nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć na pewno, co się jeszcze stanie), ale jednego możemy być pewni: nasze życie uległo zmianie wszędzie na świecie, więc trzeba będzie jak najszybciej odrobić to, co złego stało się przez koronawirusa. W Kanadzie – będzie to kontynuacja imigracji. Może powstaną nowe programy dla tych, których ten światowy kryzys tutaj zaskoczył? Może będzie to nieco łatwiejsza droga do pobytu stałego? Albo może to będzie… droga. Droga dla tych, którzy jej nie mieli zanim świat został zaatakowany…

Jak zwykle – pożyjemy, zobaczymy.

