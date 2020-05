Rywal Trumpa zaprzecza oskarżeniom o napaść seksualną – To nie jest prawdą, to się nie wydarzyło – były wiceprezydent USA Joe Biden stanowczo zaprzeczył dziś stawianym mu przez byłą pracownicę oskarżeniom o napaść seksualną 27 lat temu. Zapewniał, że nie ma nic do ukrycia. Bidena o napaść oskarżyła była pracownica jego biura senackiego Tara Reade. Jak twierdzi, w 1993 roku ówczesny senator ze stanu Delaware przycisnął ją do ściany w podziemnym korytarzu jednego z senackich budynków i dotykał w miejscach intymnych. Reade miała wówczas złożyć skargę na piśmie, a wkrótce potem została przeniesiona na inne stanowisko, po czym odeszła z pracy. Po presji ze strony części Demokratów w piątkowym wywiadzie dla Miki Brzezinski z telewizji MSNBC Bidenpo raz pierwszy odniósł się publicznie do sprawy. – To nie jest prawdą, to się nie wydarzyło – powiedział stanowczo na początku rozmowy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

