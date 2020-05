Rząd nie podniósł zasiłku bezrobotnym, żeby Duda miał co obiecać wyborcom Do tej pory zdawało się, że rząd nie dostrzega osób, które właśnie tracą pracę w wyniku epidemii koronawirusa. W kolejnych tarczach antykryzysowych nie pojawiało się słowo “bezrobotny”, a minister rodziny mówiła, że “to nie jest etap, by podnosić zasiłki”. Podwyżkę zaproponował jednak Andrzej Duda, 9 dni przed wyborami „Mówię jednoznacznie. Zasiłek dla bezrobotnych musi zostać podniesiony do kwoty 1300 złotych” – zapowiedział prezydent Andrzej Duda w ponad dwugodzinnym wystąpieniu wyborczym w sobotę 1 maja. To była najkonkretniejsza obietnica złożona przez urzędującego prezydenta. Szkopuł w tym, że mógł ją złożyć z powodu zastanawiającej opieszałości rządu, który w kolejnych wersjach tarcz antykryzysowych temat zasiłku dla bezrobotnych konsekwentnie pomijał, wprawiając w zdumienie ekspertów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.