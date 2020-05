Sędziowie: zapis tarczy 3.0 umożliwi zsyłkę sędziów, którzy podpadną władzy W poprawce zgłoszonej w Sejmie do tarczy 3.0 znalazł się przepis, który ułatwia prezesom sądów przenoszenie sędziów do innych wydziałów jeszcze rok po epidemii. – To prezent dla władzy, pozwalający na zsyłkę sędziów, którzy jej podpadną – mówią tvn24.pl sędziowie. Resort sprawiedliwości odpowiada, że przepis ma umożliwić prezesom “racjonalne zarządzanie” w czasie “kryzysu epidemicznego”. W trakcie prac w Sejmie nad tzw. tarczą 3.0, czyli rządowym projektem w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w zgłoszonej autopoprawce znalazł się artykuł 15zzs5. Stanowi on, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i w ciągu roku od jego odwołania prezesi sądów będą mogli decydować m.in. o zakresie pracy sędziów i ich przydziale do wydziałów przed opinią kolegium właściwego sądu, a odwołanie złożone od decyzji prezesa nie wstrzymuje jej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

