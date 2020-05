Pompeo obwinia Chiny. “Istnieją dowody, że wirus powstał w laboratorium”. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo stwierdził, że wirus SARS-CoV-2 mógł powstać w laboratorium w Wuhan. Nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, czy został on celowo uwolniony. W podobnym tonie kilka dni temu wypowiadał się prezydent Donald Trump. – Istnieją poważne dowody na to, że pandemia SARS-CoV-2 miała swój początek w laboratorium w Wuhan – powiedział Mike Pompeo w wywiadzie w stacji telewizyjnej ABC. Polityk dodał, że “to nie pierwszy raz, gdy światu zagraża wirus będący wynikiem nieprawidłowości i zaniechań w chińskich laboratoriach”. Sekretarz stanu USA nie chciał jednak wyjawić, czy uważa, że wirus SARs-CoV-2 został celowo “wypuszczony” z laboratorium. Zarzucił jedynie władzom Chin, że nie chciały przyjąć pomocy od mięzynarodowych naukowców i wystarczająco wcześnie nie poinformowały świata o koronawirusie. Pompeo stwierdził, że było to “typowe komunistyczne dezinformujące zagranie”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

