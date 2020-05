Seksuolożka szczerze o życiu łóżkowym Polaków w czasie epidemii Sytuacja, w której znalazła się ludzkość, wywołała ogromne zmiany w każdej sferze naszego życia. Tak – w “tej” sferze również. Czas dowiedzieć się, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na kryzysy w związkach, życie seksualne singli, tudzież osób korzystających z usług prostytutek oraz uzależnionych od pornografii i masturbacji. Zapraszamy do świata “koronawirusowej erotyki”, przez który przeprowadza nas seksuolog i psycholog Maja Chaudhuri, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Centrum CBT. Za oknem wiosna, hormony buzują, a człowiek siedzi w tej izolacji… Jak na tę sytuację reagują Polacy? Zacznę od ulubionej odpowiedzi psychologów na absolutnie każde pytanie: to zależy (śmiech). Jednak te słowa naprawdę idealnie pasują do wątku, o którym mówimy, gdyż ten jest niesamowicie wręcz złożony. Wszyscy znaleźliśmy się w bezprecedensowej, bardzo trudnej sytuacji.



Jednych dotknęła ona mniej, innych bardziej. Pewni ludzie radzą sobie z poczuciem niepewności oraz zamknięciem w czterech ścianach lepiej niż inni… No i kwestia kolejna: z kim zostaliśmy zamknięci w owych czterech ścianach.

