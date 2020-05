“Senat uczyni wszystko, by wybory odbyły się w sposób zgodny z konstytucją” Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapewnił w swoim wystąpieniu z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, że “Senat uczyni wszystko, by wybory, które mają być świętem demokracji, odbyły się w sposób zgodny z konstytucją”. Marszałek wyraził również uznanie dla polonijnych lekarzy, pielęgniarek, ratowników i całego personelu medycznego walczącego z epidemią. Zmiany w przepisach wyborczych, jakie w ostatnich tygodniach wprowadza rząd “w praktyce bardzo utrudniają lub wręcz uniemożliwiają” udział Polaków mieszkających poza krajem w wyborach prezydenckich – podkreślił marszałek Senatu Tomasz Grodzki w wystąpieniu skierowanym do Polonii. – To rzecz niespotykana w najnowszej historii naszego kraju. Zapewniam państwa, że Senat uczyni wszystko, by wybory, które mają być świętem demokracji, odbyły się w sposób zgodny z konstytucją, z poszanowaniem zasad powszechności, równości, tajności, a przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków – podkreślił marszałek Senatu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

