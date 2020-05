Senatorowie chcą wydać uchwałę z wezwaniem do rządu We wtorek na dwudniowym posiedzeniu Senat zajmie się ustawą o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów na prezydenta zarządzonych w 2020 roku. Głosowanie nad ustawą zaplanowano na środę. Komisje senackie wnoszą o odrzucenie ustawy w całości. Senatorowie komisji ustawodawczej opowiedzieli się za projektem uchwały wzywającej rząd do wprowadzenia w Polsce stanu klęski żywiołowej, co zgodnie z konstytucją przesunęłoby termin wyborów prezydenckich. 6 kwietnia Sejm uchwalił ustawę autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 roku mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. W poniedziałek ustawą zajmowały się trzy połączone komisje senackie: ustawodawcza, praw człowieka i samorządu terytorialnego, które zarekomendowały Senatowi odrzucenie jej w całości. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

