“Silne bóle głowy u części pacjentów są symptomem zakażenia koronawirusem” Silne bóle głowy to jeden z objawów zakażenia SARS-CoV-2 – wynika z badań specjalistów do spraw neurologii z barcelońskiego szpitala Vall d’Hebron. Studium bazuje na obserwacji zakażonych koronawirusem, którzy przebywają w tej placówce, a także pacjentów z lekkimi objawami przebywających w domach. Jak powiedziała w rozmowie z agencją EFE dr Patricia Pozo-Rosich, koordynatorka badania przeprowadzonego w katalońskim szpitalu, “silne bóle głowy u części pacjentów są symptomem zakażenia koronawirusem”. Dotychczas chorzy na COVID-19 skarżą się najczęściej na trudności w oddychaniu, zaburzenia w pracy układu pokarmowego, gorączkę oraz kaszel. W przypadku osób nieletnich często zakażeniu koronawirusem towarzyszą zmiany dermatologiczne na stopach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.