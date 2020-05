Śmiertelnie niebezpieczne szerszenie azjatyckie pojawiły się w USA Szerszenie azjatyckie – największy gatunek szerszeni na świecie – dotarły już do Stanów Zjednoczonych, alarmuje amerykański Departament Rolnictwa. “Mordercze szerszenie” potrafią w ciągu kilku godzin zlikwidować ul pszczeli i są zagrożeniem dla całej populacji pszczół. Ich ugryzienie ma dla człowieka śmiertelne skutki. Szerszenie azjatyckie pochodzą z Azji Wschodniej, w grudniu 2019 roku pojawiły się jednak cztery doniesienia dotyczące owadów na terenie Stanach Zjednoczonych. Departament Rolnictwa potwierdził te informacje – szerszenie pojawiły się w okolicach Blaine i Bellingham w stanie Waszyngton. Jesienią 2019 rok osobniki te zaobserwowano również w Kanadzie, w Kolumbii Brytyskiej. W USA rozpoczęto już polowanie na szerszenie azjatyckie, który grożą całej populacji pszczół miodnych. Celem jest powstrzymanie przed rozprzestrzenianiem się tego gatunku w całym kraju. Departament Rolnictwa opublikował również na swojej oficjalnej stronie internetowej rady, jak zneutralizować te gigantyczne owady. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.