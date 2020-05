Stan nadzwyczajny, wcześniejsze wybory parlamentarne czy wszystko po staremu? Losy majowych wyborów są dziś w rękach kilku posłów. Zdecydować może też przypadek. Gdyby jednak ustawa o wyborach pocztowych upadła, polityczny thriller wcale się nie skończy. Wyjaśniamy, co w najbliższych dniach wydarzy się na pewno, a co być może. Rysujemy scenariusze – od tych najbardziej prawdopodobnych po fantastyczne 7 maja – to dziś najważniejsza data w kalendarzu politycznym. Choć w demokratycznym kraju największą wagę powinna mieć data wyborów, w Polsce 2020 życie polityczne zawisło na dniu głosowania w sprawie tego, jak te wybory przeprowadzić. To, co wydarzy się na sali sejmowej w czwartek 7 maja, zdeterminuje dalsze polityczne wypadki. „Wszystkie kamery ustawiłbym na Jarosława Kaczyńskiego. Jego mina przejdzie do historii” – mówi polityk opozycji, który przyznaje, że nie wie, jaki będzie wynik czwartkowego głosowania. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.