Stanowcze słowa Kosiniaka-Kamysza. Tak zamierza rozliczyć PiS po przejęciu władzy. W piątek po południu odbyła się debata prezydencka “Newsweeka”, w którym udział wzięło pięciu kandydatów. W czasie spotkania przeprowadzonego w formie wideokonferencji padło wiele mocnych wypowiedzi. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że prominentni członkowie PiS powinni w przyszłości stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.



Kandydatka KO wyraźnie stwierdziła, że PiS reformując sądy przeprowadził zamach stanu. Natomiast zdaniem kandydata PSL, "wszyscy, którzy złamali prawo i przysięgę" powinni zostać osądzeni. W piątkowej debacie udział wzięli Małgorzata Kidawa Błońska (Koalicja Obywatelska), Władysław Kosiniak-Kamysz (Polskie Stronnictwo Ludowe), Szymon Hołownia , Krzysztof Bosak (Konfederacja) oraz Robert Biedroń (Wiosna). Podczas spotkania poprowadzonego przez Tomasza Lisa kandydatom zadano pytania dotyczące m.in. bojkotu wyborów, a także sprawy praworządności w Polsce.

