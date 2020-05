Stępień: Istnieje pokusa wprowadzenia stanu wyjątkowego Jeśli władza nie będzie mogła przeprowadzić wyborów i nie wprowadzi stanu klęski żywiołowej, to pozostaje pokusa wprowadzenia stanu wyjątkowego. To by był najczarniejszy scenariusz – ocenił w programie “Debata Faktów: kiedy wybory?” Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił, że obywatele “muszą się bronić, przebić ten balon strachu i nie pozwolić na jakiekolwiek zaskoczenie”. 10 maja mają odbyć się wybory prezydenckie, w formie tradycyjnej lub korespondencyjnej. Na prace nad ustawą przewidującą, że głosowanie zostanie przeprowadzone wyłącznie w ten drugi sposób, Senat ma czas do 6 maja. Rząd potwierdził, że już trwają przygotowania do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Zdaniem wielu ekspertów dzieje się tak mimo braku podstawy prawnej. Pojawiają się sygnały, że PiS próbuje przekonać polityków innych ugrupowań, aby – kiedy ustawa z poprawkami Senatu wróci do Sejmu, prawdopodobnie 7 maja – głosowali za jej pierwotnym brzmieniem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.