Świat po pandemii. 21 tekstów o tym, co właściwie czeka nas po koronawirusie. Usłyszałem ostatnio, że przechodzimy właśnie największy eksperyment społeczny w historii ludzkości. Nie wiem, czy faktycznie jest aż tak, ale wiem na pewno, że to najbardziej nietypowa rzeczywistość, w jakiej przyszło żyć sporej części ludzi. Pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami życie wielu z nas i dziś w Polsce nie ma osoby, której by nie dotknęła. Dziś wychodzimy do przodu i wraz z inicjatorem tej akcji Sebastianem Kulczykiem ruszamy z cyklem 21 tekstów o tym, jak świat, Polska i nasza rzeczywistość będą wyglądały “po koronawirusie”. Sprawdźcie, czy jesteście gotowi. Gdyby pół roku temu ktoś przewidział przyszłość i próbował ostrzec innych, zdradzając im, co czeka świat na początku 2020 roku, szybko by go wyśmiano i wsadzono na półkę między innych zwolenników teorii spiskowych. No bo, jak mielibyśmy uwierzyć, że w czasach globalnej prosperity i ciągłego wzrostu niemal z dnia na dzień nasze życie będzie wyglądać tak: WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.