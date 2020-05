Święto Konstytucji 3 maja. Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. – Konstytucję 3 maja uchwalono w imię niepodległości – powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu. – Myślimy o tym jako obywatele Polski, dziś na powrót wolnej, niepodległej, suwerennej, opartej na własnej Konstytucji, która wszystkich nas obowiązuje – dodał. – W obecnym trudnym czasie potrzebujemy ładu, porządku, jedności, które chroni i zabezpiecza Konstytucja – po to, aby państwo mogło dalej sprawnie przeciwdziałać epidemii – mówił. Święto 3 maja upamiętnia rocznicę uchwalenia Konstytucji z 3 maja 1791 roku – pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Z uwagi na epidemię koronawirusa oficjalne obchody 3 maja są symboliczne. Tego dnia prezydent Andrzej Duda tradycyjnie wręcza odznaczenia państwowe w Pałacu Prezydenckim. Zamiast okolicznościowego przemówienia, które głowa państwa wygłasza co roku na Placu Zamkowym, wyemitowano orędzie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

