Sytuacja na rynku nieruchomości, maj 2020

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Statystyki są nieubłagane, ale odzwierciedlają prawdziwą sytuację na rynku. Jeśli chodzi o GTA, czyli Greater Toronto Area, w kwietniu odnotowano 2975 transakcji kupna-sprzedaży poprzez system MLS. Jest to bardzo duży, bo 67-procentowy spadek w stosunku do roku 2019. Sprzedaż tygodniowa utrzymywała się na stosunkowo stałym poziomie, w granicach 130 transakcji.

Nowe listingi, czyli nieruchomości oferowane do sprzedaży wyniosły w sumie 6174, co stanowiło podobny do sprzedaży spadek, na poziomie 64 procent w stosunku do roku ubiegłego.

Jeśli chodzi o ceny, to średnia cena nieruchomości w kwietniu wyniosła nieco powyżej 821 tysięcy dolarów, co było bardzo niewielkim wzrostem cenowym, porównujac z 820 tysiącami w roku 2019. Natomiast rynek takich nieruchomości jak szeregowce (townhousy) oraz bliźniaki (semi-detached) odnotowały dużo większy wzrost cen, który przewyższył nawet stopień inflacji w Kanadzie. Natomiast ceny domów wolnostojących oraz mieszkań w apartamentowcach ogólnie nieco spadły.

Trend wzrostu cen do tej pory utrzymywał się na poziomie 10 procent, jednak w kwietniu bieżącego roku trend ten się “spłaszczył”, a więc stanął w miejscu. Jest to oczywiście związane ze skutkami pandemii.

Jeśli chodzi o rozbicie sprzedaży na poszczególne rodzaje nieruchomości, to przedstawiały się one w kwietniu następująco:

Domy wolnostojace: sprzedano ogółem 1412, średnia cena 983 530 dolarów, spadek o 3,5%;

Bliźniaki/połówki: ogółem sprzedano 324, po średniej cenie 865 971 dolarów, wzrost ceny o 7%;

Szeregowce (townhousy): sprzedaż ogółem 532, po cenie średniej 681 393 dolarów, wzrost ceny o 3,8%

Mieszkania w apartamentowcach: ogółem sprzedano 6677, średnia cena 578 283 dolarów, spadek o 1,7%.

Jeśli chodzi o dane rynkowe, ekonomiczne, to były one następujące: odnotowano spadek o 0,4% produktu narodowego brutto; poziom bezrobocia był na poziomie 6 procent; inflacja była na poziomie 0,9 procent (spadek); oprocentowanie w/g banku centralnergo: 0,25%, natomiast średnie oprocentowanie na poziomie 2,45%. Jeśli chodzi o publikowane procenty na pożyczki hipoteczne, były one na poziomie: 3,29% za 1-roczną; 3-letnią – 4,05%; 5-letnią – 5,04%.

Jeśli zainteresowani są Państwo cenami, sprzedażą w konkretnych okręgach całej prowincji Ontario, posiadam szczegółowe dane co do ilości, średnich cen, w zależności od lokalizacji. Zawsze służę pomocą w uzyskaniu szczegółowych informacji. Jest to na pewno ważne przy kalkulacjach przed składaniem ofert, w celu dobrego rozpoznania rynku.

Jeśli chodzi o ceny nieruchomości, to należy pamiętać, że jest bardzo duża zależność pomiędzy uzyskiwanymi cenami a liczbą nieruchomości wystawianych do sprzedaży. W obecnej sytuacji zaistniała zależność gdzie z uwagi na COVID-19 wystawiono dużo mniej domów do sprzedaży, natomiast pozostała spora ilość aktywnych kupujących, dalej poszukujących własnego gniazdka.

Rynek wynajmu nieruchomości również znacznie się zmienił pod wpływem pandemii. Ogólna liczba wynajętych mieszkań spadła drastycznie: otóż 1-sypialniowych wynajęto w tym czasie 754 (to prawie 58-procentowy spadek), natomiast 2-sypialniowych wynajęto 489, co stanowiło spadek o 54,4 procent.

Średnia cena spadła również i wyniosła: 2107 dolarów za 1-sypialniowe (spadek o 2,7%), a za 2-sypialniowe 2705 dolarów (spadek o 4,1%).

Trudno powiedzieć jak rynek zachowa się w następnych miesiącach. Obecnie rynek zachwiany był bowiem mocno samym początkiem pandemii oraz wieloma ograniczeniami, do których powoli się przyzwyczajamy, ale które też zaczynają być rozluźniane. A więc trudno o dalszą ocenę rynku. Możemy tylko opisać to co stało się dotychczas.

Wszystkich sprzedających, kupujących I wynajmujących zapraszam do korzystania z naszego serwisu: telefon pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com oraz odwiedzenia naszej strony internetowejL www.house4us.ca

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage