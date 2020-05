Teorie spiskowe w natarciu. „Pandemia to ściema, bezczelna grabież i totalitarny zamordyzm”. „Rotshildowie wprowadzają globalny komunizm przy użyciu koronawirusa”, “Nigdy nie istniała żadna epidemia wirusowa! (…) to mechanizm manipulacyjny, to biznes”, „koronawirus ofiarował swoje nazwisko chorobie radiacyjnej oraz ideologii światowego kryzysu” – to tylko kilka przykładów z coraz bardziej popularnych stron ze teoriami spiskowymi. Rośnie popularność coraz bardziej nieprawdopodobnych teorii na temat koronawirusa, technologii 5G i wielu innych zjawisk, których doświadczamy. Widać to nie tylko w sieci, która w czasie izolacji społecznej stała się podstawowym narzędziem komunikacji. Spiskowa teoria świata powoli przenika także do niektórych tradycyjnych mediów. To skutek połączenia chaosu informacyjnego z silnym lękiem, który sprawia, że u wielu ludzi pojawia się potrzeba jak najszybszego wyjaśnienia sytuacji, w której się znaleźli. Szukanie ulgi potrafi jednak zaprowadzić na intelektualne manowce. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.