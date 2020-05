Sport wraca w większym wymiarze

Od 18 maja dozwolone będą zajęcia w obiektach zamkniętych oraz treningi z udziałem większej niż do tej pory liczby osób na zewnątrz. Na otwartych obiektach sportowych będzie mogło przebywać do 14 osób plus dwójka trenerów. Dotychczas jednocześnie trenować mogła tylko szóstka zawodników plus prowadzący zajęcia. Jeszcze większe grupy mogą być wpuszczane na pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej – łącznie 26 osób, w tym 22 zawodników, a nawet jeszcze więcej, jeśli powierzchnia zostanie podzielona na dwie połowy z pięciometrową strefą buforową.

Na obiektach zamkniętych w zależności od wielkości hali będzie mogło trenować od 12 (plus trener) do 32 osób (plus trójka trenerów). Nie będzie można w nich korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach trzeba będzie przeprowadzić dezynfekcję urządzeń. W planach jest jeszcze jeden krok przed powrotem do sytuacji sprzed pandemii, m.in. dopuszczenie organizacji wydarzeń sportowych z udziałem 50 kibiców.

Już kilka tygodni temu premier ogłosił, że wprowadzenie czwartego etapu obejmie te obiekty, które kojarzą się z “większą bliskością osób, które ze sobą współpracują lub rywalizują w sporcie”. Chodzi między innymi o różnego rodzaju siłownie, sale fitness, a także baseny i kręgielnie. Wówczas podkreślił, że decyzje o przejściu do tego etapu będzie uzależniona od liczby zachorowań, ale także od liczby dostępnych łóżek w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych.