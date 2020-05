Twoje poglądy na epidemię zależy od tego, na kogo głosujesz Zapytaliśmy Polaków, czy sądzą, że Polska radzi sobie z kryzysem wywołanym COVID-19 lepiej czy gorzej od innych krajów. Wyniki mogą się nie spodobać na Nowogrodzkiej i na Woronicza: wbrew różowej wizji działań rządu i prezydenta Dudy, Polacy są podzieleni. Ponad co trzeci z nas uważa, że radzimy sobie gorzej niż inni. To więcej niż w Hiszpanii! – pisze Piotr Zagórski z Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS. Jeśli chodzi o liczby, Polska, tak jak i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, nie wypada źle na tle innych krajów. 12 tys. 781 zakażonych i 628 zmarłych (stan na 30 kwietnia) to nic w porównaniu z setkami tysięcy zakażonych we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Francji, czy z już ponad milionem Amerykanów, u których zdiagnozowano obecność wirusa. Liczba zgonów w tych krajach też jest nieporównywalnie większa. Jednak, po pierwsze, gdy przyjrzymy się liczbom z naszego regionu, to np. w porównaniu do Czech, Polska wypada blado. Po drugie, w Polsce wciąż wykonuje się zdecydowanie mniej testów niż gdzie indziej (wg. ostatnich wyliczeń OECD, Polska zajmuje 33. miejsce wśród 37 krajów), więc i wymiar epidemii jest zaniżony. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

