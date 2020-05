W podboju państwa PiS posługuje się taktyką salami. W latach 40. z powodzeniem stosowali ją komuniści. Zdobywszy monopol partia rządząca podporządkowała sobie administrację, gospodarkę, sądownictwo, media, związki zawodowe, szkoły i uniwersytety. Zmierzający do dyktatury komuniści oskarżali swoich demokratycznych przeciwników o to, że liczą na wsparcie „zagranicy” – Londynu i USA. Jak daleko jest dziś PiS od tego modelu – zastanawia się prof. Skórzyński Epidemia koronowirusa nie powstrzymała demontażu liberalnej demokracji w Polsce rozpoczętego w roku 2015. Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza porzucić ani swego celu, ani strategii jego realizacji. Dopuszczalne są w niej pewne pauzy i chwilowe wyhamowania – bez zmiany zasadniczego kursu. Prof. Jan Skórzyński jest historykiem i politologiem, profesorem Collegium Civitas. Ostatnio wydał Polska PiS. Kronika lat 2015-2019. Podstawą tej książki stała się cotygodniowa Kronika Skórzyńskiego publikowana w OKO.press w każdą sobotę. Prof. Skórzyński dokumentował wydarzenia i wypowiedzi rządzących od objęcia urzędu prezydenta przez Andrzeja Dudę w sierpniu 2015 do wyborów parlamentarnych jesienią 2019. Powstał zapis kronikarski, jedyny w swoim rodzaju. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

