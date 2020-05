W sklepach Longos trzeba mieć maseczki Jeśli robisz zakupy w sklepie Longos, będziesz musiał nosić maseczkę. „Jako firma rodzinna uważamy za nasz priorytet zdrowie i bezpieczeństwo klientów i członków naszego zespołu”, czytamy w komunikacie na stronie internetowej firmy skierowanym do klientów przez prezesa i dyrektora generalnego Anthony’ego Longo. „Aby chronić naszą społeczność, począwszy od 4 maja 2020 r., wszyscy klienci będą musieli nosić maski lub nakrycia twarzy podczas zakupów w naszych sklepach.” Firma stwierdziła, że ​​„każdy rodzaj zakrycia twarzy”, taki jak chustka, jest do przyjęcia. Firma dodała, że ​​jeśli ktoś odmawia noszenia maski lub osłony twarzy lub nie jest w stanie jej założyć, powinien porozmawiać z kierownikiem sklepu. Obowiązek noszenia maseczki czy zasłaniania twarzy nie dotyczy dzieci w wieku poniżej 2 lat. Nowe środki bezpieczeństwa są efektem zakażenia COVID-19 pracowników w dwóch lokalizacjach sieci w GTA. Sklep przy Weston Road w Vaughan został ponownie otwarty 28 marca po gruntownym oczyszczeniu i odkażeniu – został zamknięty na dwa tygodnie gdy ośmiu pracowników uzyskało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Pracownik sklepu Longo’s w Maple również uzyskał wynik pozytywny na teście, ale urzędnicy zdrowia publicznego pozwolili, aby sklep był otwarty, ponieważ nie było zagrożenia dla społeczeństwa. W Stanach Zjednoczonych sieć handlowa Costco nakazała swoim pracownikom noszenie maseczek od poniedziałku. „Wiemy, że niektórzy mogą uznać to za niewygodne lub budzące zastrzeżenia, ale w tych okolicznościach uważamy, że dodatkowe bezpieczeństwo jest warte wszelkich niedogodności”, powiedziała firma w liście do pracowników Costco. Nie jest pewne, czy obowiązek ten będzie również obowiązywał w kanadyjskich sklepach Costco. Na kanadyjskiej stronie internetowej firmy nie było zaktualizowanego oświadczenia. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

