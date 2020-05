W sprawie prokurator Wrzosek nastąpiło “przyśpieszenie” Prokurator Ewa Wrzosek, wobec której pod koniec kwietnia polecono wszcząć postępowanie dyscyplinarne po jej decyzji o śledztwie w sprawie organizacji wyborów prezydenckich, poinformowała tvn24.pl o przyśpieszeniu w trzech innych sprawach, w których wcześniej usłyszała zarzut naruszenia godności urzędu prokuratora. – To jest też element presji i sygnał, nie tylko dla mnie, ale dla całego środowiska, że mamy siedzieć cicho – powiedziała. Ewa Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów wszczęła 23 kwietnia śledztwo w sprawie decyzji o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich. Tego samego dnia, po trzech godzinach, zostało ono umorzone przez innego przedstawiciela tej samej prokuratury. Dzień później prokurator krajowy polecił wszcząć wobec Wrzosek postępowanie dyscyplinarne. Wcześniej prokurator Wrzosek usłyszała zarzuty w trzech innych sprawach dyscyplinarnych. Dotyczą między innymi wystąpienia podczas publicznego wysłuchania ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa w grudniu 2017 roku w Sejmie oraz udziału w spocie Inicjatywy Wolne Sądy. We wszystkich trzech sprawach zarzuca się Wrzosek naruszenie godności urzędu prokuratora. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

