W USA nadal ponad 2 tysiące ofiar śmiertelnych w ciągu 24 godzin W ciągu 24 godzin liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 2053. Oznacza to, że od początku pandemii zmarło w tym kraju 62 906 chorych na COVID-19 – wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Poprzedni dzienny bilans informował o 2502 przypadkach śmiertelnych. Najnowszy – obejmujący 24 godziny od 02:30 w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego – mówi więc o ponad 400 ofiarach mniej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

