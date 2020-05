W USA najniższy dobowy przyrost zgonów – od miesiąca W Stanach Zjednoczonych odnotowano najniższy 24-godzinny przyrost zgonów wśród osób zakażonych koronawirusem. Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore informuje, że zmarło 1015 osób. Od początku epidemii w USA odnotowano 68 689 zgonów osób, które zachorowały na COVID-19. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do tej pory ponad 1 mln 180 tys. testów na obecność koronawirusa, które potwierdziły zakażenie. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 23 tys. Od kilku tygodni dobowy przyrost nowych wykrytych przypadków oscyluje w granicach od 20 do 30 tys. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

