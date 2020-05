Warto przeczytać: Kuchnie – nowe trendy, ciekawe pomysły

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Dość długo w planowaniu kuchni panowały kolory neutralne, pastelowe. Oczywiście kolory biały oraz brąz pozostaną kolorami, które będą w kuchni zawsze, i nigdy nie staną się niemodne. Teraz jednak widać, że niektórzy zaczynają proponować nowe trendy, które powinny zmienić oblicze kuchni. A więc planowane są bardziej wyraziste kolory, probujące ożywić nasze otoczenie.

Jest kilka różnych sposobów, na ożywienie naszej kuchni: wszystko zależy od wyboru, oraz czasem może odwagi. Jeśli nie macie chęci na zbytnie dramatyzowanie, wystarczy otworzyć ze dwie puszki farby i spróbować ożywić ściany. Według jednego z dość znanych kreatorów, wystarczy stosować zasadę 60-30-10 w wyborze kolorów przestrzeni. A więc 60 procent wybranego koloru powinno być w wybranym odcieniu, który będzie dominujacy, dalsze 30 procent będzie kolorem uzupełniającym, a ostatnie 10 procent jako akcent podkreślający pozostale.

Jeśli chcemy nieco natchnienia odnośnie nowej kolorystyki, wystarczy udać się na strony meksykańskie lub hinduskie, popatrzeć na ich zestawienia kolorów, wybrać coś dla odpowiedniego siebie. Najwięcej powierzchni ogólnej w kuchni stanowią oczywiście szafki: chyba jest to 60 procent ogółu powierzchni. A więc jest tu duże pole do popisu: wybierając kolor na nowe lica szafek, czy do pomalowania, czy też całkowitej wymiany drzwiczek. Kolor uzupełniajacy można zastosować przy wyborze płytek na ścianę (tzw. backsplash). A więc nowy kolor płytek na ścianę będzie kolorem wtórnym. Niektórzy wybierają teraz albo zupełnie białe elementy, albo też różnokolorową mozaikę.

Zmieniła się ostatnio bardzo technologia, która z impetem wtargnęła do kuchni z całkiem nowym podejściem. Zmieniło się wszystko, od zwykłych kranów, po cały sprzęt kuchenny, oraz oświetlenie, co często nazywane jest “smart kitchen”. Cały pomysł nowego stylu wyposażenia kuchni polega również na tym, aby wiele urządzeń mogło być sterowanych spoza domu. Wiele urządzeń można zaprogramować: lodówka może dać Wam znać kiedy jest niski stan zaopatrzenia, oraz kiedy należy zrobić zakupy uzupełniające; automaty do robienia kawy nastawiamy tak, aby świeża kawa była zrobiona kiedy wstajemy i wybieramy się do pracy. Jest tak wiele różnego rodzaju nowości technologicznych, które niby mają usprawnić nasze codzienne życie, ale wiele jest takich, które chyba kupuje się ze snobizmu. Bo cóż można powiedzieć o urządzeniu, które monitoruje jajka w lodówce, oznajmiając kiedy stają się niezdatne do spożycia?

Nowe trendy to również zastosowanie nowego typu materiałów do produkcji mebli, stworzenia wręcz nowej estetyki oraz wyglądu. Jest wiele nowego typu rodzajów wykończenia, wiele bardzo gładkich, błyszczących, o zupełnie nowej fakturze.

Jeśli chodzi o blaty kuchenne, to w dalszym ciągu dominuje zastosowanie blatów kwarcowych. Jest to również materiał, który nie wymaga dużo pracy z utrzymaniem czystości, natomiast granit wymaga więcej atencji. Jest to również sprawa wyglądu, kolorystyki. Ostatnio staje się modne wykonanie zlewów kuchennych z tego samego materiału co blaty. Daje to zupełnie inny wygląd całej kuchni. Co prawda zlewy ze stali nierdzewnej dalej utrzymują całkiem dobrą pozycję przy nowych instsalacjach.

W dalszym ciągu podłogi drewniane utrzymują się na topie jeśli chodzi o instalacje podłogowe, natomiast zaczyna powracać również moda na płytki ceramiczne. Nowe trechnologie umożliwiły stworzenie całkiem nowego wyglądu, wymiarów, są płytki wyglądające identycznie jak drewniana podłoga, co jest dużo łatwiejsze w utrzymaniu.

Bardzo częstym elementem centralnym w kuchni jest tzw. wyspa na środku kuchni: jest tu wiele różego rodzaju rozwiązań, od wystających blatów, do których przystawiane są stołki, w celu stworzenia miejsca do spożywania śniadania czy lunchu, często zaopatrzone w zlewy, a także posiadające dużo szafek, miejsc do składowania. Z uwagi na coraz częstsze tzw. “otwarte przestrzenie” w całym domu, takie elementy stają się często bardzo centralnym punktem pomieszczenia.

Coraz częściej widzimy bardzo nowoczesne wykończenia, połączenie różnego rodzaju materiałów do wykonania mebli oraz przedmiotów, co daje wrażenie zupełnie odmienne od tego, do czego przywykliśmy.

