WHO: pandemia COVID-19 nadal pozostaje globalnym zagrożeniem Szef Światowej Organizacji Zdrowia na konferencji prasowej wyraził zaniepokojenie potencjalnym wpływem choroby COVID-19 w krajach, gdzie opieka zdrowotna jest słabsza. Tedros Adhanom Ghebreyesus dodał, że pandemia nadal jest globalnym zagrożeniem dla zdrowia. Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że minęło ponad 90 dni od ogłoszenia 30 stycznia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym. Jak stwierdził, to dało wystarczającą ilość czasu całemu światu, aby zareagować. – Będziemy nadal wzywać kraje do wdrożenia kompleksowego pakietu środków w celu znalezienia, odizolowania, zbadania i leczenia każdego przypadku oraz śledzenia każdego kontaktu (osób zakażonych koronawirusem – red.) – mówił szef WHO.

