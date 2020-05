Wśród zwycięzców nagród Pulitzera dziennikarze piszący o Putinie Rozdano prestiżowe nagrody Pulitzera, przyznawane w USA za najwybitniejsze osiągnięcia dziennikarskie. W tym roku wyróżniono m.in. teksty o zmianach klimatycznych oraz o prezydencie Rosji Władimirze Putinie. Trzy nagrody otrzymał dziennik “The New York Times”. Nowojorską gazetę uhonorowano w kategoriach dziennikarstwo śledcze, publicystyka i sprawy międzynarodowe. W tej ostatniej za artykuły ujawniające mechanizmy zawłaszczania majątku i budowania fortun przez ludzi z otoczenia Putina. W jednej z najbardziej prestiżowych kategorii – reportaży “z ostatniej chwili” (breaking news) – zwycięzcą został “The Courier-Journal” z Louisville. Dziennik ten relacjonował kilkaset ułaskawień, które w ubiegłym roku pod koniec swojej kadencji ogłosił gubernator Kentucky Matt Bevin. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.