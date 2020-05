“Wszyscy już wiedzą”. Gowin nie ma złudzeń – pomysł PiS nie wypali. – Nie da się zorganizować wyborów korespondencyjnych 10 maja, wszyscy to już wiedzą – ogłosił w czwartek lider Porozumienia Jarosław Gowin. PiS wciąż prze do wyborów korespondencyjnych 10 maja, a politycy partii rządzącej utrzymują, że ten termin nadal jest aktualny. Innego zdania jest jednak Jarosław Gowin, były wicepremier i koalicjant PiS.



– Dziś już chyba nikt w to nie wierzy.(…) Im bliżej 10 maja, tym dla wszystkich będzie oczywiste, że wyborów korespondencyjnych w tym terminie się nie da przeprowadzić – stwierdził w Poranku Rozgłośni Katolickich Siódma-Dziewiąta. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.