WYBORY W KANADZIE – dla “Gazety” Konsul J. Bryniak z Ambasady RP w Ottawie

Niestety, mimo prośby o kontakt z Konsulatu RP w Toronto, “Gazeta” nie otrzymała informacji zwrotnej na pozostawioną prośbę o oddzwonienie od właściwej osoby w konsulacie, która mogłaby udzielić informacji o sytuacji Polonii kanadyjskiej w wyborach prezydenckich 2020.

Dlatego skontaktowałam się z Ambasadą RP w Ottawie z prośbą o informacje i zostałam skierowana do konsula Jacka Bryniaka, z którym odbyłam rozmowę telefoniczną. Pan konsul Bryniak odesłał mnie najpierw do biura rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) w Warszawie: “Zgodnie z informacjami, które otrzymaliśmy z centrali, sprawy medialne mamy kierować do biura rzecznika prasowego ministerstwo spraw zagranicznych w Warszawie”, podając mi numer telefonu i adres mailowy. Na moje pytanie czy ta procedura będzie obowiązywała zawsze czy tylko dotyczy kwestii wyborów, usłyszałam, że tylko w tej sprawie. Zapytał mnie też, czy kontaktowałm się z Konuslatem w Toronto, na co odpwoiedziałam, że zostawiłam wiadomość z prośbą o oddzwonienie, ale nikt się do mnie stamtąd nie odezwał. Pan Konsul skomentował to “Przykro mi z tego powodu” i poprosił mnie, abym zaczekała przy telefonie. Wrócił po kilku minutach, po czym powiedział że udzieli mi informacji. Oto zapis naszej rozmowy:

Małgorzata P. Bonikowska: Jak to jest możliwe, że na oficjalnej stronie rządowej z datą 25 kwietnia czytamy, że obywatele polscy w Kanadzie mają w dniu głosowania zgłosić się do konsulatów osobiście?

Konsul Jacek Bryniak: Proszę mi powiedzieć gdzie jest napisane, że obywatele mają zgłosić się osobiście. My nie piszemy, że ludzie mają przyjść – my piszemy o tym że się mogą rejestrować zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzisiaj.

Małgorzata P. Bonikowska: Oto ten fragment: “Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.”

Wtedy zostałam poproszona o poczekanie przez chwilę przy telefonie. Po chwili pan konsul Bryniak powrócił i powiedział, że jednak udzieli mi informacji jeżeli chodzi o wybory za granicą “zgodnie z obowiązującymi na dziś przepisami”.

Konsul Jacek Bryniak: 20 kwietnia 2020 r. minister spraw zagranicznych wydał rozporządzenie ws. utworzenia obwodów głosowania w wyborach prezydenta RP dla obywateli polskich, którzy przebywają zagranicą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 21 kwietnia powołujesz 162 obwody głosowania na granicą. Intencją rządu RP jest przeprowadzenie wyborów w formie, która będze bezpieczne dla naszych obywatelil a jednocześnie zagwarantuje im możliwość skorzystania z prawa wyborczego, podstawowego w demokracji prawa do kontroli władzy przez obywatela.

Jak wskazują opinie ekspertów, obecnie najwłaściwszą formą głosowania jest głosowanie korespondencyjne. Zorganizowanie wyborów w takiej formie zasugerowały mnisterstwa spraw zagranicznych szeregu państw, do których zwróciliśmy się w tej sprawie o opinie, między innymi Kanada. Obecnie stan prawny nie przewiduje głosowania korespondencyjneg, a jednocześnie zobowiązuje ministerstwo spraw zagranicznych do utworzenia obwodów, samych obwodów za granicą i że zgodnie z obecnym obecnie prawem, konsulowie, ja między innymi, realizuje swój obowiązek przygotowywania wyborów, a jednocześnie monitorujemy sytuację panująca w państwie naszej akredytacji w zakresie, w jakim może mieć ona wpływ na organizację i przebieg głosowania w wyborach.

Ministerstwo nasze odnotowało, że 6 kwietnia 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta RP. Ustawa ta jest obecnie na etapie prac legislacyjnych w Senacie. I w razie wejścia w życie ustawy 6 kwietnia obywatele RP będą mogli wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym, zarówno w kraju, jak i za granicą. Aby przygotować się na tę możliwość, ministerstwo już teraz zachęca obywateli do zgłaszania się do spisu wyborców. Obywatele polscy, którzy przebywają za granicą, a są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniu, mogą się wpisać do spisu właściwego konsula od 21 kwietnia, o czym też informowaliśmy i umożliwiliśmy możliwość rejestracji. Jak się można zgłosić nie muszę mówić bo to jest podane informacji. Możliwość wpisania się do spisu została zapewniona obywatelom polskim we wszystkich krajach, w których siedziby mają polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne. Obwody zostały utworzone także np. w bazach wojskowych żeby być przygotowanym do tego. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie obywatelom RP możliwości skorzystania z czynnego prawa wyborczego. W razie wejścia ustawy z 6 kwietnia nasze ministerstwo będzie dążyło do tego aby uznać zgłoszenia do spisu wyborców dokonane przed tą data za skuteczne także jako zgłoszenie do głosowania w formie korespondencyjnej. Jeżeli ustawa nie wejdzie w życie jedyną prawną możliwością będzie przeprowadzenie głosowania w formie osobistej. Wybory odbędą się wyłącznie tam gdzie będzie na to pozwalała sytuacja epidemiologiczna oraz przepisy miejscowego prawa. Niezależnie od ostatecznej formuły głosowania zapewniamy, że wybory zostaną przeprowadzone w sposób maksymalnie bezpieczny dla obywateli i w pełnej współpracy z lokalnymi służbami

Małgorzata P. Bonikowska: Czyli jeżeli ustawa nie wejdzie w życie to wówczas wybory nie odbędą się w terminie, który zapewniłby możliwość głosowania Polonii jeżeli w danym miejscu obowiązują obostrzenia uniemożliwiającego przyjście osobiste?

Konsul Jacek Bryniak: Tak, rzeczywiście tak będzie. Zwracam też pani uwagę – to już mój komentarz – że lista tych obwodów, które zostały wpisane jest mniejsza niż była przy głosowaniu do Sejmu lub Senatu bo były takie miejsca gdzie w ogóle kategorycznie jakiekolwiek wybory były zabronione. Natomiast mogę powiedzieć, że władze kanadyjskie same zasugerowały, że głosowanie w formie korespondencyjnej oni uznają jako do zaakceptowania

Małgorzata P. Bonikowska: Obie z tych opcji uniemożliwią udział w wyborach (chyba że te wybory będą bardzo oddalone czasowo) bardzo dużej liczbie osób bo wiadomo, że jest fizycznie nie jest do zorganizowania żeby ludzie w ciągu 1 czy 2 dni dostali swoje pakiety.

Konsul Jacek Bryniak: To nie będzie 1 czy 2 dni – w ustawie jest przewidziana możliwość przesunięcia terminu na dalszy, o ile pamietam nawet wskazywana jest data 23 maja. Zapewniam panią, że jeżeli ta ustawa o wyborach korespondencyjnych przejdzie, będzie wskazana data faktycznych wyborów – liczenia głosów i to będzie prawdopodobnie minimum 2 tygodnie od tej daty, więc jeżeli będzie taka możliwość to ja przewiduję, że data też się zmieni żeby móc umożliwić dostarczenie pakietów wyborczych.

Teoretycznie możliwa jest taka sytuacja, w której obywatele polscy na terenie Kanady nie będą mogli głosować bo np. ustawa nie przejdzie przez Sejm i pozostanie tylko w takiej formule, jaka obowiązuje dzisiaj, to pewnie (wybory) się nie odbędą ze względu na to, że kanadyjskie władze na to nie zezwalają. Ale są takie państwa, w których od początku było wiadomo, że obywatele tam przebywających nie będą mogli głosować.

Małgorzata P. Bonikowska: Co do rejestracji do wyborów, ludzie rejestrują się nie wiedząc w jakiej formie odbędą się wybory. Ta rejestracja ma być prowadzona do 7 maja, tak?

Konsul Jacek Bryniak: Do 7 maja, zgodnie z obecnymi przepisami, natomiast jeżeli wejdzie w życie nowa, to prawdopodobnie termin zostanie przedłużony. Przekonamy się w tym tygodniu jak to będzie.

•••

Jak więc widzimy, nie ma żadnej pewności, że obywatele RP posiadający konstytucyjnie przysługujące im prawo głosu, będą mogli skorzystać z tego prawa w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Ba, MSZ przyznaje, że Polacy po prostu nie będą mogli zagłosować w wielu miejscach na świecie, być może także w Kanadzie.