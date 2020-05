Wzrost opłat za podania imigracyjne – które i o ile?

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

30 kwietnia 2020 roku uległy zmianie opłaty za pobyt stały: opłata tzw. landing fee za pobyt stały w Kanadzie podniosła się o 10 dolarów: z $490 na $500. Jeżeli chodzi o podania sponsorskie – opłaty za nie pozostały bez zmian ($550), natomiast wzrosły w kategoriach ekonomicznych – z $550 do $825 za podanie osoby dorosłej, z $150 do $225 za nieletnie dziecko.

Jednocześnie Immigration Canada podaje, że niestety system nie został uaktualniony – i nie będzie przez co najmniej miesiąc. W związku z tym każdy składający podanie będzie musiał opłacić „starą” stawkę, po czym osobno zrobić dopłatę i również załadować na portal dowód dokonania opłaty – różnicę pomiędzy starą stawką a nową.

Poniżej podaję stare ceny oraz nowe, a także różnicę, którą trzeba będzie osobno dopłacić.

Opłaty: Stara opłata Nowa opłata od 30.04.2020 Różnica do dopłaty

Za podanie imigracyjne

Od osoby dorosłej $550 $825 $275

Za opłatę na pobyt stały $490 $500 $10

Obie opłaty za pobyt i za aplikację $1040 $1325 $285

Dziecko do lat 18 $150 $225 $75

Uwaga: aplikacja nie zostanie przyjęta do rozpatrywania jeżeli nie będzie dołączona dodatkowa opłata!

Pandemia i jej wpływ na sytuację osób przebywających w Kanadzie tymczasowo:

Wiele osób dzwoni i pisze do mnie pytając co robić. Na przykład:

Osoby przebywają w Kanadzie jako turyści i kończy im się pobyt (tzw. wiza), a nie mają samolotu powrotnego, lub po prostu boją się podróżować z powodu wysokiego ryzyka zarażenia się wirusem. Co mają robić w takiej sytuacji – czy Immigration przedłuży im pobyt?

Tak, przedłuży – ale nie automatycznie. Trzeba złożyć podanie o przedłużenie, wytłumaczyć powód oraz plany, dokonać opłaty.

Osoby przebywają w Kanadzie jako pracownicy (np. w kategorii International Experience Canada – Working Holidays lub Young Professionals) i niedługo kończy im się prawo do pracy, a firma, w której pracowali, jest na razie nieczynna z powodu pandemii. Czy zostanie im przedłużone ich prawo do pracy tak, aby zyskać te stracone kilka miesięcy?

Niestety, ale nie ma żadnych specjalnych przywilejów z powodu pandemii. Jeżeli osoba nie kwalifikuje się na przedłużenie prawa do pracy w obecnych programach, pandemia jej w tym nie pomoże. Ale może jest inny sposób? Warto skorzystać z konsultacji.

• Pracownik zagraniczny z ważnym prawem do pracy wyjechał z Kanady z powodu np. spraw rodzinnych i w tym czasie wybuchła pandemia. Prawo do pracy kończy się wkrótce – czy dalej taka osoba może wrócić do Kanady i czy otrzyma „stracone” miesiące (przedłuży swoje prawo do pracy)?

Wprawdzie osoby, które są w posiadaniu ważnego prawa do pracy, mogą wrócić do Kanady – ale muszą to zrobić przed zakończeniem jego ważności. Prawo do pracy nie będzie im przedłużone z powodu pandemii – muszą kwalifikować się na jeden z programów obecnie istniejących w prawie imigracynym Kanady. Natomiast zostaną one wpuszczone –nawet jeśli ich prawo do pracy wkrótce się kończy. Przecież jest to normalne, że każdy ma swoje życie podczas pobytu w Kanadzie: mieszkanie, samochód, rzeczy osobiste, konto itd. – na pewni tak się nie stanie, że taka osoba zostanie cofnięta bez możliwości zakończenia swoich prywatnych spraw. Oczywiście pod warunkiem, że taka osoba nie złamała prawa/że dalej spełnia wszystkie warunki.

Ważne: informacje zawarte w moich artykułach ważne są tylko w momencie pisania i mogą zmienić się bez uprzedzenia. Radzę zawsze traktować informacje tu zawarte tylko jako podstawa do poszukania konkretnych, najnowszych informacji.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej rubryce nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od ponad 25 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.