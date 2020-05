Zaradkiewicz nakazuje zdjąć portrety byłych I Prezesów SN Kamil Zaradkiewicz, który od 1 maja pełni obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego, nakazał dziś usunięcie z galerii portretów przedstawiających I Prezesów z czasów PRL. Jak twierdzi wydał to zarządzenie w trosce o wizerunek instytucji. – Nie zgadzam się z tą decyzją, choć się jej spodziewałem. Już w piątek mówiłem kolegom, że pewnie te portrety długo nie powiszą. Miałem rację – mówi Onetowi były rzecznik SN sędzia Michał Laskowski. – Kiedy w piątek wychodziłem z sądu powiedziałem: “Ciekawe kiedy zdejmą portrety”. Obstawiałem, że szybko i jak się okazało miałem rację – mówi Onetowi sędzia Michał Laskowski, były rzecznik Sądu Najwyższego, który zrezygnował z funkcji wraz z końcem kadencji prof. Małgorzaty Gersdorf. – Nie jestem więc zaskoczony, spodziewałem się takiej decyzji, choć się z nią nie zgadzam. Mówię to nie jako były rzecznik SN, ale we własnym imieniu. Mam nadzieję, że wciąż mam prawo, by się na temat portretów – tych wiszących i tych usuniętych – wypowiadać – podkreśla. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

