Złagodzenie obostrzeń w Polsce i dalszy ciąg wyborczego zamieszania Po świątecznym weekendzie Ministerstwo Zdrowia wróciło do raportowania o nowych przypadkach zakażenia koronawirusem dwa razy dziennie. Z informacji przekazanych przez resort dowiedzieliśmy się o 313 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Niestety, zmarło 20 kolejnych osób. Dziś rozpoczął się II etap odmrażania gospodarki. Otwarte zostały m.in. hotele i noclegownie, a także galerie handlowe. Gorąco wciąż wokół tematu wyborów prezydenckich. Przeczytaj najważniejsze wydarzenia dnia, związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie. Dziś rozpoczął się II etap odmrażania gospodarki. Otwarte zostały hotele i noclegownie, a także galerie handlowe. Sprawdziliśmy, jak w pierwszym dniu poluzowanych restrykcji radzą sobie galerie handlowe.

