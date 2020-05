Zmarł płk Mieczysław Stachiewicz, pilot Dywizjonu 301. Miał 102 lata. W Londynie w wieku 102 lat zmarł Mieczysław Stachiewicz, uczestnik II wojny światowej, pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku, działacz polonijny, honorowy prezes Instytutu Piłsudskiego w Londynie, kawaler Orderu Orła Białego. Informację o śmierci płk. Stachiewicza przekazał w czwartek wieczorem w mediach społecznościowych ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki. Dwa tygodnie temu Instytut Piłsudskiego poinformował, że honorowy prezes zaraził się koronawirusem podczas pobytu w szpitalu, do którego trafił z innego powodu. Mieczysław Stachiewicz urodził się w maju 1917 roku w Warszawie. W 1937 roku wstąpił do Wojska Polskiego, a rok później podjął równolegle studia architektoniczne na Politechnice Warszawskiej. We wrześniu 1939 roku brał udział w wojnie obronnej, potem poprzez Rumunię i Francję w czerwcu 1940 roku trafił do Wielkiej Brytanii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

