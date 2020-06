Afera wokół matury z polskiego. CKE zawiadamia prokuraturę ws. wycieku tematów.

Tegoroczny egzamin maturalny przejdzie do historii nie tylko z powodu wyjątkowego przebiegu związanego z covid-19 i przełożenia terminu na czerwiec, ale także przez zamieszanie związane z tematem dotyczącym “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Uczniowie z Podlasia mieli nagminnie wyszukiwać to hasło tuż przed godz. 9:00, jeszcze zanim rozpoczęto matury. Zdaniem CKE mogło dojść w tej sprawie do przestępstwa.

272 tys. tegorocznych maturzystów przystąpiło dziś do egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Zastrzeżenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) wzbudził jednak temat: “Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów ‘Wesela’, do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury”.

Zdaniem specjalistów mogło dojść do przecieku, który doprowadził do tego, że uczniowie z Podlasia poznali go jeszcze przed rozpoczęciem matury.