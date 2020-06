Antysemityzm Rafała Ziemkiewicza AD 2020 Z mieszanymi uczuciami słucham o różnych inicjatywach Reduty Dobrego Imienia, która za pieniądze podatnika urządza żałosne spektakle oburzenia. Jednym z najgłośniejszych dokonań tej „inicjatywy” było wzbudzenie międzynarodowego zainteresowania określeniem „polskie obozy koncentracyjne”, którego po raz pierwszy użyła bodajże Zofia Nałkowska. Bez działań RDI zapewne mało kto zainteresowałby się dokonaniami Polaków mordujących Żydów. Wcześniej był to fakt znany przede wszystkim członkom rodzin pomordowanych (z oczywistych względów pomordowani o tym nie mogli zaświadczyć).

Innym osiągnięciem polskiej, tym razem publicystyki, są produkty niejakiego Rafała Ziemkiewicza. Obśmiany kiedyś przez Wacława Sapkowskiego, zaprzestał pisać niezbyt udane fantasy i stał się „ekspertem od Żydów”. Znalazł się, obok innej gwiazdy pisowskiej propagandy – Magdaleny Ogórek, na wystawie obrazującej kontynuację propagandy antysemickiej współcześnie w muzeum Polin. O ile mi wiadomo, wbrew zapowiedziom ani Ogórek, ani Ziemkiewicz sprawy o zniesławienie do sądu nie wnieśli. Ziemkiewicz zasłynął też z ożywienia dawno zapomnianego słowa „parchy”. Jednak wszystko to tylko zapowiedzi jego najnowszego dokonania. To powieść Cham niezbuntowany, którą wydawca zaleca jako „traktat publicystyczny Rafała A. Ziemkiewicza. Książka, która ujawnia źródła i tłumaczy nasze narodowe działania, wybory, wewnętrzne konflikty. Tematy niezwykle istotne przedstawione w sposób subiektywny, lecz poparte argumentacją”. O argumentacji można się nieco dowiedzieć z przywołanych niżej cytatów. Uprzedzam, że książki nie czytałem i nie zamierzam czytać, podobnie jak nie jestem w stanie dotknąć żadnego produktu drukowanego czy wypowiedzianego przez tego autora. Ze względów czysto estetycznych, w których komponent etyczny nie jest bez znaczenia. Zapewne produkt ten zostanie upubliczniony przez wydawnictwo Świat Książki i dokładnie przeczytany przez prokuraturę, która właśnie otrzymała zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa ściganego z paragrafu mowy nienawiści skierowanej przeciw innej grupie etnicznej. Zawiadomienie z odpowiednimi cytatami, doprawdy bulwersującymi, przesłała Otwarta Rzeczpospolita. Podobnie jak europoseł Radosław Sikorski, z powodu klauzuli sumienia nie czytam Ziemkiewicza ani nie oglądam TVP. Odnotowuję jednak ten przypadek nienawiści do Żydów, bo uważam, że nawet propagandziści i eksperci od haseł typu: „syjoniści do Syjonu” mogliby terminować w szkole nowej gwiazdy XIX-wiecznego antysemityzmu. Oto kilka cytatów z Chama niezbuntowanego przytoczonych w zawiadomieniu OR: „syjonizm pod wpływem Holokaustu, a raczej mitu Holokaustu, który sam zbudował, nabrał szczególnego okrucieństwa. Shoah dowiódł, twierdzą dziś jego prominentni przedstawiciele, że Żydzi muszą być bezwzględni”. Skąd to wie wzięty publicysta mediów pisowskich? Jest to tym bardziej dziwne, że to właśnie obecny rząd twierdzi, że jest przyjacielem Izraela. A oto inny „dobrze uargumentowany” fragment: Kolejne pokolenia Żydów, szczególnie młodych mieszkańców Izraela, wychowywane są od małego w paranoicznym poczuciu osaczenia. Trzeba formowanym na maszyny do zabijania dzieciakom wtłoczyć do głów, że są przedstawicielami rasy szczególnej, rasy, którą wszyscy zawsze prześladowali i nadal wszyscy dyszą chęcią, by ją do reszty wymordować. Wszystko, cokolwiek każą wam zrobić dowódcy, jest tylko obroną – atakiem uprzedzającym, aby nie powtórzyły się potworności Holokaustu. Jeśli twój wróg knuje przeciwko tobie, wstań i zabij go pierwszy, powtarzają syjoniści. Skąd Ziemkiewicz czerpie materiał dowodowy do takich uogólnień? Zapewne wszystkiego dowiemy się niebawem, kiedy ten „niepokorny autor” złoży obszerne wyjaśnienia w prokuraturze. Jak wiadomo, jest to organ szczególnie wrażliwy na dobre imię narodu, zapewne nie tylko polskiego, a sąd wyda stosowny wyrok. Stanisław Obirek Studio Opinii Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Stanisław Obirek Prof. Stanisław Obirek, autor zaprzyjaźnionego z nami portalu publicystów Studio Opinii (studioopinii.pl), jest teologiem, historykiem, antropologiem kultury. Jest autorem wielu książek i artykułów. Interesuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holocaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych. Jest zaangażowany w dialog z innymi religiami (m.in. z judaizmem) i z niewierzącymi. Jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego w Ośrodku Studiów Amerykańskich. W 1976 roku wstąpił do zakonu jezuitów. Jesienią 2005 ogłosił, że występuje z zakonu i rezygnuje z kapłaństwa. Przyczyny tej decyzji wyjaśnił w książce "Przed Bogiem". Search

