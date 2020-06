Chcesz kupić nowe rowery? Warszawa ma sklep w sam raz dla Ciebie!

Lato to świetny czas na to, by wyposażyć się w nowe rowery. Warszawa jest miastem, które zachęca do aktywności na świeżym powietrzu, a także umożliwia poruszanie się za pomocą jednośladu po wygodnych i ogólnodostępnych ścieżkach. Jednoślady warto kupować w sklepach, w których uzyskamy profesjonalną poradę i będziemy mogli wybrać model idealnie dopasowany do naszych potrzeb, dlatego w tym artykule podpowiadamy gdzie warto udać się po rowery – Warszawa.

Rowery Warszawa umożliwiają nam poruszanie się w sposób znacznie zdrowszy, a wciąż wygodny. Wybierając jednoślad ponad komunikację miejską lub samochód omijamy tłoki, nie musimy stać w korkach i wdychać spalin, a na miejscu szukać miejsca parkingowego. Na rowerze nawet osoby jeżdżące czysto rekreacyjnie, powoli i ciesząc się widokami oraz świeżym powietrzem często są w stanie dotrzeć na miejsce szybciej, niż tracąc czas w korku i na poszukiwaniu wolnego parkingu. Dobierając właściwy do naszych potrzeb rower jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać jego możliwości, jechać w taki sposób, jak nam wygodnie, a także poruszać się na nim nie tylko do pracy, szkoły czy sklepu, ale i weekendami wyjeżdżać z nim za miasto, trenować swoje możliwości, czy wybierać się do okolicznych parków i lasów.

Dopasowane do użytkowników rowery – Warszawa Bikesalon

Jak już wspomnieliśmy, bardzo ważne przy zakupie jednośladu jest to, by był on w pełni dopasowany do potrzeb jego przyszłego użytkownika. Na niewłaściwym dwukołowcu możemy się szybko zniechęcić do jazdy, a nawet zrobić sobie krzywdę. Warto więc skorzystać z profesjonalnej porady doświadczonego doradcy. On będzie doskonale wiedział jakie pytania nam zadać, by poznać nasze preferencje i zaproponuje nam modele dopasowane właśnie do nas. Takich sprzedawców w Warszawie możemy spotkać w dwóch sklepach Bikesalon – przy ulicy Ostrobramskiej oraz Wrocławskiej. Dowiemy się od nich jaki typ roweru najlepiej spełni nasze oczekiwania, co ewentualnie powinniśmy w nim wymienić, by stał się dla nas jeszcze wygodniejszy, a także jakie dodatki warto na nim zamontować.

Rower klasyczny czy z elektrycznym napędem?

Przed tym dylematem staje coraz więcej osób, które planują zakup nowego jednośladu. Odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby nam się wydawać – jeżeli możemy sobie pozwolić na model z napędem elektrycznym, to zdecydowanie warto go kupić. W momentach, w których będziemy chcieli zadbać o swoją kondycję będziemy mogli jeździć z najniższym trybem wsparcia lub całkowicie je wyłączać. W dni, w których musimy na miejsce dotrzeć szybko, nie chcemy się spocić lub po prostu nie mamy ochoty zbytnio się zmęczyć możemy włączyć wysokie wspomaganie pedałowania. Wybierając rower elektryczny o odpowiednim charakterze będziemy mogli pozwolić sobie na więcej – na góralu wybierzemy się na nieco bardziej techniczne ścieżki, których podjazdy były dla nas do tej pory nie do pokonania, na rowerze trekkingowym możemy wybrać się w długą wakacyjną przygodę, zwiedzając kolejne kraje i jedynie raz na jakiś czas doładowując baterię nie przejmując się, że w drodze zabraknie nam sił.

Rowery Warszawa warto wybierać tak, by służyły nam możliwie jak najlepiej i najdłużej. Z odpowiednim jednośladem zapewnimy sobie nie tylko kompana codziennych dojazdów z miejsca na miejsce, ale i rozrywkę i sposób aktywnego wypoczynku. Warto poznać miasto od innej, tej bardziej przyjemnej strony, którą odkrywamy wsiadając na rower, a tę przygodę rozpocząć w sklepie Bikesalon.

Zainteresowany zakupem? Kup online na -> BikeSalon.pl lub odwiedź jeden z naszych punktów stacjonarnych:

Warszawa, ul. Wrocławska 25

Warszawa, ul. Ostrobramska 38b

Gdańsk, aleja Grunwaldzka 211

Źródło: Sklep i Serwis rowerowy BikeSalon.pl