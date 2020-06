Czy drzwi metalowe sprawdzą się w domu?

Drzwi metalowe kojarzą się przede wszystkim z budownictwem przemysłowym. Są one odporne na uszkodzenia mechaniczne i wytrzymałe, łatwo je wyczyścić, a dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia mogą też zapewnić świetną izolację termiczną i akustyczną. Czy sprawdzą się w domach prywatnych?

Zalety drzwi metalowych

Wykonane ze stali drzwi cenione są przede wszystkim za ich dużą odporność na uszkodzenia oraz wytrzymałość. Te cechy sprawiają, że nie tracą one swojego estetycznego wyglądu nawet przez wiele lat intensywnego użytkowania, a ponadto łatwo je wyczyścić. Metalowe drzwi będą więc z całą pewnością odpowiednim wyborem w obiektach użyteczności publicznej, a więc szkołach, szpitalach czy biurach. Wbrew pozorom doskonale sprawdzić mogą się one również w domach prywatnych. Zastosowanie odpowiedniego wypełnienia pozwala uzyskać produkt odporny nie tylko na włamania, ale też na działanie wysokich temperatur oraz zapewniający izolację termiczną i akustyczną na wysokim poziomie. Gdzie sprawdzą się drzwi metalowe?

Metalowe drzwi zewnętrzne do domu

Zewnętrzne drzwi metalowe to świetny wybór dla osób, które szukają modelu łączącego solidność, dobrą izolację termiczną oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i włamania. Wejściowe drzwi do domu wykonywane ze stali zapewnią długie użytkowanie i zapobiegną wychładzaniu budynku. Podczas zakupów warto zwracać uwagę na wskaźnik przenikania ciepła – im jest on niższy, tym lepiej drzwi izolują przed chłodem. Stalowa powierzchnia gwarantuje z kolei wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Takie drzwi zewnętrzne zachowają swój estetyczny wygląd przez długi czas, ale będą też stanowić barierę dla złodziei.

Dla większego bezpieczeństwa domowników warto postawić na model wyposażony w specjalne systemy antywłamaniowe, jak np. zamki z ryglowaniem wielopunktowym. Metalowe drzwi zewnętrzne ponadto dostępne są w wielu wzorach i kolorach do wyboru, a także z okleiną imitującą drewno. Dzięki temu można dobrać je do każdej elewacji oraz stylu architektonicznego. Możliwość dodania naświetli bocznych lub górnych będzie dodatkową dekoracją i jednocześnie zapewni więcej światła w przedpokoju.

Wewnętrzne drzwi metalowe

Niektóre pomieszczenia w domu wymagają drzwi zapewniających lepszą izolację termiczną oraz akustyczną czy odpowiednie zabezpieczenie przed włamaniami. Należą do nich z pewnością garaże z przejściem do części mieszkalnej, kotłownie, piwnice czy inne pomieszczenia gospodarcze. Wewnętrzne drzwi metalowe z wypełnieniem pozwalającym uzyskać niski współczynnik przenikania ciepła doskonale sprawdzą się w garażu czy piwnicy, zwiększając komfort domowników oraz pozwalając na obniżenie rachunków za ogrzewanie. Ponieważ włamywacze nierzadko próbują dostać się do części mieszkalnej domu właśnie przez te pomieszczenia, rozsądnie jest wybrać produkty z dodatkowym zabezpieczeniem antywłamaniowym. Z kolei w przypadku kotłowni warto zdecydować się na drzwi metalowe ognioodporne, które ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru.

Wielofunkcyjne drzwi metalowe

Wśród oferty producentów stolarki drzwiowej nie brakuje również drzwi metalowych wielofunkcyjnych, które są przeznaczone do stosowania wewnątrz budynków oraz jako drzwi zewnętrzne. To rozwiązanie sprawdzi się nie tylko w domu, ale też będzie dobrym wyborem do domków z narzędziami, składzików lub innych nieogrzewanych budynków gospodarczych. W przypadku warsztatów, pracowni oraz innych pomieszczeń ogrzewanych lepiej zdecydować się na wielofunkcyjne drzwi metalowe z przegrodą termiczną i wyższym współczynnikiem izolacyjności cieplnej. Tego typu modele mogą mieć jedno lub dwa skrzydła.

Drugie rozwiązanie będzie przydatne np. w warsztatach czy pracowniach, gdzie po otwarciu obu skrzydeł możliwe jest wniesienie lub wyniesienie materiałów o większych gabarytach czy gotowych konstrukcji. Wielofunkcyjne drzwi metalowe również dostępne są w wielu wzorach i kolorach do wyboru. Dodatkowe przeszklenia zapewnią więcej światła w warsztacie, a specjalne zamki i solidna konstrukcja zagwarantują skuteczną ochronę przed złodziejami.